Tasse, l’aliquota zero fino a 21mila euro di reddito (Di domenica 19 gennaio 2020) La decisione del governo di potenziare fino a 100 euro mensili il vecchio bonus Irpef introdotto da Matteo Renzi e di aumentare le detrazioni sul lavoro fino a 1.200 euro l’anno per chi, invece, quel bonus non lo percepiva (i redditi tra 26.600 e 40 mila euro) avrà anche un altro effetto: una platea sempre più ampia di lavoratori dipendenti pagherà un’aliquota Irpef effettiva pari a «zero». Come è possibile? Lo spiega oggi Andrea Bassi sul Messaggero: Oggi formalmente non pagano Tasse solo i lavoratori che rientrano nella «no tax area», quelli cioé che dichiarano al Fisco fino a 8.145 euro l’anno. Questi lavoratori non pagando Irpef (vengono definiti incapienti) non hanno ottenuto nessun beneficio dalla riduzione delle Tasse. Ma cosa accade ai redditi che sono oltre questa soglia di «no tax area»? Il Centro studi Eutekne ha fatto alcune simulazioni. Grazie ai 1.200 euro annui (100 euro ... Leggi la notizia su nextquotidiano

