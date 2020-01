Sardine, Mattia Santori criptico: "Non andremo da Giuseppe Conte come partito, non è la strada giusta" (Di domenica 19 gennaio 2020) E venne il giorno del tanto pompato concerto-evento delle Sardine. Secondo gli organizzatori sono oltre 40mila le persone - vai a capire poi se sono lì per la politica o per la musica gratis - che hanno riempito piazza VIII Agosto a Bologna, dove il movimento ittico è nato e cresciuto in questi mesi Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : “HO PERSO IL LAVORO A CAUSA DI SALVINI”. NON ERA VERO NIENTE... No comment... - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF da @fabfazio su @RaiDue avremo il portavoce delle #Sardine Mattia Santori per parlare dell’evento… - eziomauro : Sardine, Mattia Santori: “A Bologna la nostra svolta politica. Ecco cosa diremo a Conte' | Rep -