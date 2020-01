Paolo Borsellino oggi avrebbe 80 anni. Se non fosse passato in via D’Amelio (Di domenica 19 gennaio 2020) La strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioLa strage di via d'AmelioC’è un albero al numero 21 di via D’Amelio a Palermo. Ricorda le vittime di una strage avvenuta d’estate. Era il 19 luglio del 1992 quando morì Paolo Borsellino, ad appena 52 anni. Erano passati solo 57 giorni dalla morte, sempre in un attentato di matrice mafiosa, di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice nella lotta a Cosa Nostra. Se della strage di Capaci si conoscono dinamica e mandanti, su quella di via D’Amelio restano molti misteri dovuti anche a depistaggi, parola utilizzata dai magistrati che ancora indagano su quegli eventi. Fiammetta Borsellino, la figlia più giovane del ... Leggi la notizia su vanityfair

F_DUva : Oggi Paolo #Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. Continuiamo a insegnare ai ragazzi chi era, cosa ha fatto. Perchè… - Radio1Rai : ? “Hai lasciato una bella eredità, oggi raccolta dai ragazzi di tutta Italia” Avrebbe compiuto 80 anni il… - Radio105 : Oggi sarebbe il compleanno di Paolo Borsellino... ?? #19gennaio #PaoloBorsellino #Radio105 -