Pakistan, Circle partecipa al progetto per la creazione del Port Community System (Di domenica 19 gennaio 2020) Circle società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori Portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica la sua partecipazione al Pakistan Trade Facilitation Project, assegnato dalla Banca Mondiale, con un finanziamento di circa 40.000 euro. In qualità di firmatario del contratto di facilitazione del commercio del Wto, il Pakistan ha creato una National Single Window NSW) nel 2017 in conformità all e linee guida Unece/Unescap. L’obiettivo del progetto è quello di facilitare imPortazioni, esPortazioni e transiti degli scambi commerciali, oltre a migliorare le politiche e i coordinamenti fra le agenzie di frontiera. La NS W rappresenta un notevole passo in avanti rispetto all’attuale ... Leggi la notizia su ildenaro

BJLiguria : Circle partecipa a un progetto con 40 mila euro per la creazione del Port Community System del Pakistan -… - ferpress : CIRCLE S.p.A.: partecipa a progetto Banca Mondiale per creazione #PortCommunitySystem in Pakistan con finanziamento… -