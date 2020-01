Milano, Beppe Sala vuole vietare le sigarette all’aperto: è polemica (Di domenica 19 gennaio 2020) Beppe Sala è uno dei sindaci più amati di Italia, con il 63% dei milanesi che lo promuovono a pieni voti, secondo un sondaggio Ipsos per Il Corriere della Sera. Il primo cittadino ha però lanciato una proposta destinata a far discutere: la proibizione del fumo di sigarette in aree pubbliche, come i marciapiedi e le fermate degli autobus. La scelta deriva dalla necessità di ridurre l’inquinamento, che sta diventando un vero incubo a Milano come a Torino e in altre città italiane. Sala: “Entro il 2030 niente sigarette all’aperto” Dieci anni per debellare i fumatori nei luoghi pubblici di Milano: questo il piano che Beppe Sala ha presentato durante un incontro con i cittadini al quartiere Isola. “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto“, ha dichiarato, come riporta ANSA, “Subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si ... Leggi la notizia su thesocialpost

