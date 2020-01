LIVE Milan-Udinese 0-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: ospiti vicinissimi al raddoppio! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ OCCASIONE Udinese!!! Sema sfonda sulla fascia sinistra contro Conti, mette in mezzo per la girata di Lasagna che sfiora l’incrocio dei pali! 15′ Alta la soluzione di Ibrahimovic, nulla da fare per i rossoneri. 14′ Si guadagna un interessante calcio di punizione Bennacer che slalomeggia sulla trequarti ospite. 13′ Pallino del gioco in mano all’Udinese, con il Milan che non mette grande pressione all’iniziativa bianconera. 11′ Ancora aggressivi gli ospiti, Donnarumma respinge coi pugni l’insidioso cross dalla destra di Fofana. 9′ Provano a reagire i rossoneri con il colpo di testa da punizione di Hernandez, palla ampiamente alta. 7′ Goooooooool!!! Stryger Larsen!!!!!! Udinese in vantaggio!!!! Donnarumma esce in maniera rischiosa sulla trequarti campo, si scontra con Lasagna ... Leggi la notizia su oasport

