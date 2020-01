Lecce-Inter, pari e polemiche: Var protagonista (Di domenica 19 gennaio 2020) Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno, era una partita chiave per gli obittivi stagionali dei due club. I nerazzurri dovevano vincere per restare attaccati alla capolista Juventus dopo il pareggio Interno contro l’Atalanta di Gasperini, i pugliesi volevano ritrovare il successo dopo 5 sconfitte consecutive in Serie A e una lotta per la salvezza sempre più accesa. Allo stadio Via del Mare finisce 1-1, alla rete di Bastoni risponde Mancosu. Lecce-Inter, la cronaca del match Match molto equilibrato al Via del Mare, con due squadre in un’ottima condizione fisica e atletica. La prima grande occasione è per il Lecce con il capitano Mancosu, che calcia sul fondo a due passi dallo specchio di porta. Al minuto 20 passa l’Inter con Lukaku, ma il direttore di gara non ha dubbi e annulla il gol per Intervento falloso dell’attaccante belga su Gabriel. Passano solo ... Leggi la notizia su notizie

