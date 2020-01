Lecce Inter LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Inter si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Lecce Inter 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lecce Inter 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - Inter : ?? | THROWBACK Alcuni gioielli nerazzurri direttamente da Lecce ?? Ricordate tutti questi 5? gol? [Spoiler: conti… - MatteoBarzaghi : Inter a Lecce senza D’Ambrosio, Gagliardini e Asamoah infortunati, Young (solo 1 allenamento) e senza Vecino-Polita… -