Il ct della Nazionale femminile: «Non è un caso se Ancelotti non faceva il 4-3-3» (Di domenica 19 gennaio 2020) A 90° minuti si commenta la brutta prestazione del Napoli contro la Fiorentina e soprattuto la crisi da cui la formazione azzurra non riesce ad uscire. Chiaro l’intervento di Milena Bertolini il ct della Nazionale femminile «Non è un caso se Ancelotti non faceva il 4-3-3 al Napoli perché non ci sono i giocatori per supportare quel modulo di gioco» L'articolo Il ct della Nazionale femminile: «Non è un caso se Ancelotti non faceva il 4-3-3» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

albertoangela : Le #Meraviglie del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ci aspettano stasera alle 21.25 su @RaiUno… - DPCgov : #18gennaio 2017, una slavina travolge l’hotel #Rigopiano di Farindola. Il Servizio nazionale della… - _MiBACT : Su proposta del ministro @dariofrance CDM istituisce 25 marzo Giornata di Dante. Franceschini: «Dante rappresenta u… -