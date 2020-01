A meravigliarmi non è la debolezza del magistrato che, per denaro, aggiusta la sentenza… (Di domenica 19 gennaio 2020) Ormai, si sa, gli italiani di qualsiasi livello culturale, sociale o economico, non resistono alla tentazione di appropriarsi di ciò che non gli appartiene. Dove c’è da arraffare, prima o poi tutti trovano il modo di eludere la legge. Mi sorprende, invece, e mi fa un po’ schifo, chi, per diventare avvocatessa, giace con uomini così viscidi. Forse è giunto il momento di rivalutare le mafie, che, essendo criminali, hanno tutto il diritto di corrompere, rubare e uccidere. Se non aderiscono a un sindacato per contestare la concorrenza illecita delle persone rispettabli è perché sanno che sarebbe la loro fine. “Non tutti i comunisti sono delinquenti, ma tutti i delinquenti sono comunisti” Si sentiva dire spesso quand’ero ragazzo. Non avevo neppure l’età per votare, ma ero già cosciente dell’importanza dalla politica e origliavo gli adulti che ne parlavano. Era una calunnia degli avversari ... Leggi la notizia su ildenaro

