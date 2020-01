Sinisa Mihajlovic: “Il mio sogno? Poter riabbracciare mio padre” (Di sabato 18 gennaio 2020) In un’intervista concessa in occasione del suo 50° compleanno, Sinisa Mihajlovic ha ripercorso la sua vita e spiegato che gli manca l’abbraccio del padre. Sinisa Mihajlovic è stato sin dai primi anni della sua vita un combattente. Nato in Serbia, ha passato l’infanzia in mezzo a povertà e guerra, sognando un giorno di Poter … L'articolo Sinisa Mihajlovic: “Il mio sogno? Poter riabbracciare mio padre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fanpage : L'annuncio più bello! Sinisa Mihajlovic sta vincendo la sua personalissima battaglia contro la Leucemia - Corriere : Mihajlovic: «13 chemio in 5 giorni, ma sto vincendo la mia battaglia» - VirgilioVazzari : Sinisa Mihajlovic, la malattia: “13 chemio in 5 giorni” – VIDEO -