Serie A 2020 | le partite della ventesima giornata su Sky e DAZN

Nuoto - Elena Di Liddo si impone nei 100 farfalla delle FINA Champions Swim Series 2020 a Pechino. Sun Yang batte Rapsys : Prima giornata di gare della seconda tappa delle FINA Champions Swim Series 2020 di Nuoto che è andata in scena a Pechino (Cina). Risultati degni di nota nella piscina da 50 metri asiatica ed Elena Di Liddo e Martina Carraro in evidenza, reduci dagli ottimi riscontri della prima uscita a Shenzhen (Cina). Di Liddo, infatti, ha fatto suoi i 100 farfalla donne con l’ottimo crono di 58″09, migliorando la prestazione con cui si era ...

Basket - Serie A 2020 : big match in programma nella 19ma giornata tra Brescia ed Olimpia Milano : Inizia oggi la 19ma giornata della Serie A di Basket, seconda del girone di ritorno. Apre, alle 20.00, la Dolomiti Energia Trentino, reduce dalla pesantissima sconfitta casalinga in Eurocup contro il Partizan di Belgrado, che ospita Reggio Emilia. Alle 20.30, invece, la De Longhi Treviso, in crisi di risultati (non vince ormai da cinque partite), proverà ad allontanare lo spettro della zona retrocessione contro la Vanoli Cremona di coach Meo ...

LIVE Venezia-Fortitudo Bologna - Serie A basket 2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calendario Serie A basket, orari e programma 18-19 gennaio: guida tv, streaming e palinsesto 19ma giornata– basket, Serie A 2020: 18^ giornata. Sassari vince contro Varese, Venezia espugna Trieste Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Umana Reyer Venezia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per 19esima giornata di Serie A italiana di basket maschile. Seconda giornata di ...

LIVE Virtus Bologna-Pistoia - Serie A basket 2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione e il programma tv e streaming del match – Il programma della diciannovesima giornata di Serie A –La cronaca di Virtus-Darussafaka di Eurocup Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Segafredo Bologna-Pistoia basket 2000, seconda giornata di ritorno del campionato LBA Serie A 2019-2020. Al PalaDozza la capolista di coach Aleksandar Djordjevic ospita la ...

Fantacalcio - consigli 20a giornata Serie A 2019-2020 : chi schierare in formazione : Fantacalcio, chi schierare nella vostra formazione per la 20a giornata di Serie A 2019-2020? Ecco i giocatori da noi consigliati e sconsigliati per comporre la squadra ideale che potrebbe darvi la vittoria di turno. A margine anche l’indicazione dei possibili undici titolari messi in campo dai tecnici.Continua a leggere

Venezia-Fortitudo Bologna in tv oggi : orario d'inizio - programma - streaming Serie A basket 2020 : Si giocherà questa sera uno dei quattro anticipi del campionato di Serie A 2019-2020 per quel che concerne la seconda giornata di ritorno, e diciannovesima generale. L'Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio la Pompea Fortitudo Bologna; le due squadre provengono da momenti differenti sul breve termine. La formazione di Walter De Raffaele, infatti, giunge dal doppio successo di Trieste (72-81) in campionato e contro Brescia (68-60) in ...

Virtus Bologna-Pistoia in tv oggi : orario d'inizio - programma - streaming Serie A basket 2020 : oggi (18 gennaio) si svolgerà la sfida tra Virtus Bologna e Pistoia, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell'incontro prevede un orario d'inizio alle 20.30 presso il PalaDozza, che torna ad ospitare una partita di campionato delle V nere dopo tre mesi (l'ultima alla quinta giornata contro Varese). Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su ...

#Amici19 : Il Pomeridiano – Ottava puntata del 18/01/2020 – Una nuova Serie di sfide verso il Serale. Ospite : Annalisa. : Puntuale come ogni novembre, riparte l'anno accademico della scuola più famosa televisiva, quella di Amici di Maria de Filippi. A pochi mesi dalla vittoria di Alberto Urso per il canto e di Rafael Quenedit Castro per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciannovesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un'occasione per raggiungere il grande successo. Come sempre si parte ...

Calcio a 5 - vittorie di Acqua&Sapone e del Real Rieti negli anticipi del 19° turno di Serie A 2020 : Si sono tenuti quest'oggi quattro incontri del 19° turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019-2020. Sono da registrare i successi dell'Acqua&Sapone Unigross e del Real Rieti. Gli abruzzesi hanno espugnato il campo del Lynx Latina: 9-3 lo score al Palabianchini. Jesulito (doppietta), Dudu (doppietta), Avellino, Calderolli, Nicolodi, Wellington e Rocha sono andati a segno tra le fila degli ospiti, ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : la 15ª giornata. Impegni agevoli per Ragusa e Schio - Lucca cerca il rilancio : Tra domani e domenica si disputerà la quindicesima giornata di Serie A 2019-2020 di Basket femminile. Sono sette, dunque, gli incontri in programma: non si segnalano particolari big match, dal momento che il calendario ha riservato alle prime della classe Impegni piuttosto agevoli durante questo turno. Andiamo ora a presentare le gare previste per il weekend in arrivo. Ad inaugurare la seconda giornata del girone di ritorno sarà l'anticipo ...