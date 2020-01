Sanremo 2020, Salmo dice no al Festival: “Non me la sento” (Di sabato 18 gennaio 2020) Sanremo 2020, Salmo dice no al Festival: “Non me la sento” Amadeus l’aveva invitato e la sua presenza era ormai cosa certa sul palco dell’Ariston, per avviare la primissima puntata della kermesse. E invece Salmo ha detto no. Il rapper ha rinunciato a Sanremo, prendendo le distanze dalla 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Il rapper ha dato una spiegazione enigmatica via social. Sul suo account Instagram, in una serie di storie, ha informato i suoi fan che non lo vedranno a Sanremo. “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival, ma non sarò presente al Festival di Sanremo”. Niccolò Fabi critica Sanremo: “È solo un soffritto televisivo” Salmo dice no a Sanremo, perché? Ma perché? Cos’ha portato Salmo a rinunciare alla kermesse canora? ... Leggi la notizia su tpi

