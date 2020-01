Paolo Del Debbio, accusa un malore in diretta non riesce a stare in piedi (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) malore in diretta per Paolo Del Debbio, il conduttore durante la puntata di Diritto e Rovescio è stato costretto ad andare via malore in diretta per Paolo Del Debbio, il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio durante la puntata non riusciva a stare in piedi. A causa di improvvisi dolori alla gamba ha dovuto lasciare la conduzione del programma. De Debbio stava già male da circa un paio d’ore, e ha cercato di resistere, ma poi si è arreso. Attorno alle 23:20 circa ha salutato ed è andato via, anche se a malincuore. A lui è subentrato Marcello Vinonuovo, autore del programma trasmesso su Rete 4 ogni giovedì in prima serata. Il giornalista toscano pensava che ce l’avrebbe fatta a portare a termine la puntata, ma invece non è stato così e Vinonuovo lo ha prontamente sostituito. Probabilmente Del Debbio pensava di tornare dopo un po’, o almeno queste erano le sue intenzioni, tuttavia ... Leggi la notizia su kontrokultura

