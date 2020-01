Obiettivo tre punti per la Roma, avversario un Genoa in difficoltà (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma – Dopo aver ottenuto sul campo del Parma la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la Roma ha l’Obiettivo di tornare a vincere anche in campionato per riscattare la doppia sconfitta subita all’Olimpico contro Torino e Juventus. Fonseca deve fare i conti con diversi assenti, Nicola ha l’arduo compito di incamerare punti salvezza per il Genoa. Florenzi e Kolarov squalificati In porta come al solito agirà Pau Lopez, a maggior ragione vista l’assenza di Mirante. Davanti a lui la coppia centrale sarà composta dai confermatissimi Smalling e Mancini, chiamati ad arginare le sortite offensive rossoblu. Rebus sugli esterni, poi risolto da Fonseca in conferenza stampa: viste le assenze per squalifica di Kolarov e Florenzi e la mancata cessione di Spinazzola, a destra giocherà Santon e a sinistra proprio l’ex Juve. Torna Veretout In mediana, ... Leggi la notizia su romadailynews

