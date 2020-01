Matteo Salvini: "Ho incontrato la Casellati, ma per parlare di antisemitismo" (Di sabato 18 gennaio 2020) “E’ un’assurdità. Io credo che la cosa più squallida di questi giorni è la vergogna che provano il Pd e il M5s: vogliono mandarmi a processo ma sanno che è senza senso e dunque vorrebbero farlo dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna. E se la prendono con la presidente”. A dirlo, riferendosi tra l’altro al voto espresso ieri in giunta del Regolamento dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, è il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al Corriere della Sera.Alla domanda se sia vero che dopo il convegno sull’antisemitismo ha incontrato la presidente del Senato a poche ore dal voto che lo riguardava, il leader leghista risponde: “Ho parlato con la presidente prima e dopo il convegno, a cui lei è venuta a portare il suo saluto. Ma abbiamo affrontato esclusivamente il tema della ... Leggi la notizia su huffingtonpost

