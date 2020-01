Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: COSIMO ha un problema molto serio… (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Expo 61 è sempre più vicino e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si comportano come due trottole impazzite: i protagonisti de Il Paradiso delle Signore non sanno però che un piccolo ostacolo sta per compromettere tutto il lavoro fatto nelle settimane precedenti… Cosa succederà? Nell’amata fiction daily di Rai 1, tutto sembrerà procedere al meglio: Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Agnese Amato (Antonella Attili) hanno lavorato senza sosta per poter consegnare le divise da hostess commissionate proprio da Ravasi per Expo 61; tutto sembra andare per il verso giusto ma una mancanza da parte di COSIMO Bergamini provocherà una consegna errata delle divise! Il Paradiso delle Signore 4, spoiler: tensioni tra GABRIELLA e COSIMO Questo sarà motivo di litigio tra Gabriella ed il giovane imprenditore, al punto che Agnese Amato si ritroverà ... Leggi la notizia su tvsoap

