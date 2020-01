Harry e Meghan rinunciano al titolo di «altezze reali» e non riceveranno più fondi pubblici (Di sabato 18 gennaio 2020) Lo fa sapere in una nota Buckingham Palace, in cui si legge anche che la regina Elisabetta riconosce le difficoltà che i duchi di Sussex hanno sperimentato negli ultimi due anni per via dello scrutinio dei media Leggi la notizia su corriere

