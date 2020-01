Grande Fratello VIP 2020, il sogno nel cassetto di Carlotta Maggiorana (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana ha un sogno nel cassetto e lo ha voluto condividere con Antonella Elia in una conversazione avvenuta in mattinata nella casa del Grande Fratello VIP. Racconta della sua vita sentimentale occupata dal marito Emiliano Pierantoni, di 13 anni più Grande.I due si sono sposati nell'estate 2017, un anno prima di indossare l'ambita corona, convivono già da tempo e non si sono mai lasciati in 7 anni di fidanzamento che il prossimo 14 febbraio diventeranno otto.Grande Fratello VIP 2020, il sogno nel cassetto di Carlotta Maggiorana (VIDEO) 18 gennaio 2020 20:54. Leggi la notizia su blogo

