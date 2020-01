Cus Avellino, settebello al Calvi: primato in cassaforte (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSpettacolo pirotecnico al Campo Coni. Il Cus Avellino rifila un roboante settebello al Calvi e si conferma prima in solitaria. Vanno in svantaggio di due reti gli irpini ma la reazione è forte e alla fine di una bella gara, i calcettisti del Cus hanno la meglio sulla formazione sannita La cronaca Parte a mille il Cus Avellino che ha il pallino del gioco per i primi dieci minuti fino a quando De Simone sfugge alla difesa e piazza lo 0-1. Ricomincia a macinare gol il Cus ma ancora un colpo basso e il Calvi con Fusco si porta sul doppio vantaggio. Non accettano di essere sotto gli uomini di mister Venezia e iniziano ad aumentare d’intensità e Pacilio sblocca i padroni di casa con un gol da incorniciare: assist di Galeotafiore, tacco e palla nel sacco. A meno di cinque minuti dall’intervallo ci pensa Cordua a ristabilire la parità che con un ... Leggi la notizia su anteprima24

