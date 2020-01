Ciclismo: Marianne Vos operata e dimessa dall’ospedale. “Non vedo l’ora di lavorare verso i miei obiettivi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il piazzamento di qualche giorno fa al Campionato olandese di ciclocross ha messo fine alla stagione invernale per quanto riguarda Marianne Vos. La Cannibale del Ciclismo femminile è stata costretta allo stop a causa di una piccola ostruzione ad un’arteria. In questi giorni è arrivata subito l’operazione e sono stati delineati i tempi di recupero: sei settimane prima di tornare in gara. L’atleta Orange è comunque fiduciosa all’uscita dall’ospedale, come riferito sui Social Network: “La procedura è andata bene. Ho lasciato l’ospedale con il sorriso e dei fiori. Mi sento bene e non ho molto dolore. Il processo di riabilitazione ora può iniziare, con attenzione e in modo graduale. Non vedo l’ora di lavorare verso i miei obiettivi entro la fine dell’anno”. Prosegue: “In collaborazione con il team, sto lavorando a un processo di ... Leggi la notizia su oasport

