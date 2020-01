Calcio in tv oggi e stasera: Serie A, Napoli-Fiorentina su DAZN e Lazio-Sampdoria su Sky (Di sabato 18 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio, le partite di oggi e stasera in diretta tv e streaming. Riflettori puntati sugli anticipi di Serie A, da Lazio-Sampdoria a Napoli-Fiorentina passando per Sassuolo-Torino. In Premier League scendono in campo, tra le altre, Tottenham e Chelsea. La Liga propone un interessante Real Madrid-Siviglia. Leggi la notizia su fanpage

juventusfc : La sfida di calcio-tennis oggi al JTC ??? Spoiler alert: include un canestro di Coccolo ?? ??… - UEFAcom_it : RONALDINHO ???? Oggi nel 2018 @10Ronaldinho ha dato l'addio al calcio ?? Quanto vi manca??? #UCL - Manste78 : Ho avuto la fortuna e l'onore di giocare con lui a Dalmine e non posso dire altro che 'chapeau'. Un vero fenomeno i… -