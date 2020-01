Australian Open 2020, l’avversario di Jannik Sinner al primo turno. Data e programma (Di sabato 18 gennaio 2020) Jannik Sinner ora conosce il nome del suo primo avversario agli Australian Open: l’azzurro che era stato accoppiato ad un qualificato, affronterà nel primo turno del primo Slam stagionale il padrone di casa Australiano Max Purcell, numero 216 ATP. IL match si giocherà lunedì 20 gennaio, e sarà il secondo match a partire dall’1.00 italiana. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma lunedì 20 gennaio, secondo match dall’1.00 italiana. COME SEGUIRE LIVE Sinner-PURCELL Lunedì 20 gennaio, secondo match dall’1.00 italiana Jannik Sinner (Italia)-Max Purcell (Australia, Q) Guida tv – Diretta su Eurosport Guida ... Leggi la notizia su oasport

