Matteo Renzi piccona il Pd: «Sono al rimorchio del Movimento cinque stelle» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il leader di Italia Viva attacca ancora a testa bassa il suo ex partito. Questa mattina, 17 gennaio, intervistato durante Circo Massimo su Radio Capital, Matteo Renzi se la prende soprattutto con il Pd: «Il Pd va a rimorchio dei grillini, io pensavo che fossero la casa dei riformisti». La dimostrazione, dice lui, è la querelle sulla prescrizione perché, dice «la riforma Bonafede apre all’incertezza e al populismo giudiziario». Nessuna tregua anche con Luigi Di Maio: «Mi permetto di dare un suggerimento a Di Maio senza polemiche: la Farnesina ha ottimi professionisti, anch’io all’inizio ero partito prevenuto prima di lavorandoci, il ministro degli Esteri si faccia aiutare, e le nostre priorità Sono di recuperare un ruolo, soprattutto in Libia». Attacchi a testa bassa che posSono portare ad un allontanamento dalla maggioranza? Assolutamente no, assicura Renzi: «Ma ... Leggi la notizia su open.online

