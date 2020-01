Lotta, quinto posto per Abraham Conyedo nei -97 kg dello stile libero alle Ranking Series 2020 di Ostia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quattro azzurri impegnati oggi nelle Ranking Series di Lotta che si stanno disputando al PalaPellicone di Ostia: nella giornata odierna protagoniste sei categorie della Lotta femminile e due dello stile libero. Il miglior italiano è Abraham Conyedo nei -97 kg, che guadagna tanti punti nella competizione che servirà a determinare le teste di serie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Va ricordato che Conyedo ha da poco ottenuto il passaporto italiano e potrà concorrere per la qualificazione ai Giochi. Categorie di peso olimpiche stile libero Nei -97 kg Abraham de Jesus Conyedo Ruano chiude al quinto posto la sua cavalcata. L’azzurro esordisce battendo agli ottavi il tedesco Erik Sven Thiele ai punti per 3-1, poi supera nei quarti di finale lo statunitense Hayden Nicholas Zillmer, ancora ai punti per 6-5. In semifinale però arriva lo stop per mano dell’iraniano Mohammadhossein Askari ... Leggi la notizia su oasport

