Letizia di Spagna | Felipe preoccupato | la nipote segue i passi di Meghan Markle

A quanto pare, non c'è pace a corte, per Letizia e suo marito Felipe. Questo inizio di nuovo anno ha portato, per i reali spagnoli, qualche preoccupazione che non è certo passata inosservata ai più attenti royal watchers. Questa volta, i problemi arriverebbero da una nipote di Re Felipe VI. Si chiama Victoria Federica de Marichalar de Borbon, ha compiuto da poco 19 anni ed è la figlia secondogenita dell'Infanta Elena, sorella di Felipe. La giovane reale è ormai da tempo al centro del gossip spagnolo, e proprio per questo motivo si è già guadagnata il titolo di principessa ribelle. Ha infatti una vita sociale molto attiva, non si sottrae ai flash dei fotografi e si mostra spesso in comportamenti che possono mettere in imbarazzo la Corona. Ad esempio, in passato è stata più volte vista fumare, un atteggiamento che di certo Letizia non apprezza molto – viste le sue ...

