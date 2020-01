La nonna di Fedez scatena le polemiche: "Oggi in Italia ci vorrebbe Mussolini" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Mussolini, pro o contro?″. “Io pro, pro, pro. Ci vuole qua Oggi”. Fedez domanda, nonna risponde scatenando il dibattito. Durante la prima puntata del podcast Muschio Selvaggio che il marito di Chiara Ferragni ha inaugurato con l’amico Luis Sal, la signora Luciana ha detto la sua.“Ci vuole qua Oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, io ho preso un premio da Mussolini. Avevo 6 anni. Voi credete nel Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la Marcia su Roma e Oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma. Oggi ci vorrebbe”, ha aggiunto l’80enne che conta ben 230mila followers su Instagram. A replicare a nonna Luciana il nipote Fedez: “nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d’accordo con te”.E a non essere d’accordo con la signora anche ... Leggi la notizia su huffingtonpost

