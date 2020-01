Jeffrey Epstein, medico forense rivela: "Ecco la prova che è stato assassinato" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Novella Toloni Torna a farsi predominante l'ipotesi di omicidio nel caso Epstein. Dopo l'archiviazione per suicidio, un medico legale della famiglia ha portato in televisione le prove che dimostrerebbero che l'imprenditore accusato di abusi sessuali sarebbe stato assassinato "Gli occhi di Jeffrey Epstein avevano i capillari scoppiati, il che prova che è stato assassinato", così il dottor Michael Baden ha riacceso i riflettori su uno dei casi giudiziari più eclatanti degli ultimi anni e che ha coinvolto direttamente uno degli esponenti della famiglia reale, il principe Andrea. Secondo il medico forense non si sarebbe dunque trattato di suicidio ma bensì di omicidio. Il dottor Balden era presente all’autopsia sul cadavere del magnate Jeffrey Epstein e, durante una puntata della trasmissione del "Dr Oz", ha mostrato le prove che confermerebbero che Epstein è stato ... Leggi la notizia su ilgiornale

drconsulenze : RT @BarbaraRaval: Si allarga lo scandalo sul traffico di bambini vittime di abusi sessuali. Il proc. gen.delle Isole Vergini Denise https:/… - Daniela19633 : RT @BarbaraRaval: Si allarga lo scandalo sul traffico di bambini vittime di abusi sessuali. Il proc. gen.delle Isole Vergini Denise https:/… - ArmyRenzi : RT @BarbaraRaval: Si allarga lo scandalo sul traffico di bambini vittime di abusi sessuali. Il proc. gen.delle Isole Vergini Denise https:/… -