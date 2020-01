Inzaghi aspetta Samp: “Scudetto? No, Champions” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo il successo con il Napoli e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio si riaffaccia di nuovo all'Olimpico e punta all'11/a vittoria di fila per incrementare il record si successi consecutivi. A -6 dalla Juventus campione d'inverno (gia' battuta due volte tra campionato e Supercoppa) e con la gara contro il Verona ancora da recuperare, i biancocelesti hanno un cammino decisamente da scudetto. Ma il tecnico dei biancocelesti ha preferito fare un passo indietro rispetto agli umori a caldo del post-Napoli: "Dopo quella vittoria - ha specificato Simone Inzaghi in conferenza stampa - ho detto che manca poco per lo scudetto, ma mi riferivo alle 11 vittorie consecutive (compresa la Supercoppa italiana, ndr). Se metterei la firma sul terzo posto a fine stagione? Abbiamo bene in testa il nostro obiettivo, con la societa' e la squadra. Dopo tanti trofei vinti, penso sia ... Leggi la notizia su ilfogliettone

