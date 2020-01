Gf Vip, Barbara Alberti choc su Pasquale: "Ha la faccia da assassino." Il web ne chiede la squalifica - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Galici Nuova richiesta di esplusione da parte del web, che stavolta chiede la massima pena prevista dal Gf Vip per Barbara Alberti, rea di aver pronunciato frasi offensive e denigratorie verso Paquale Laricchia Il Gf Vip non è ancora arrivato alla quarta puntata, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa, ma il reality condotto da Alfonso Signorini deve già fare i conti con le incessanti polemiche provenienti dalla rete. Il popolo dei social è molto attivo e segue con passione le dinamiche del gioco e spesso dà vita a vere e proprie proteste di gruppo contro i comportamenti dei partecipanti. Dopo aver chiesto, e ottenuto, l'espulsione di Salvo Veneziano è ora Barbara Alberti a essere al centro della polemica. La scrittrice si definisce una donna libera e proprio in virtù di questo ama parlare senza filtri e senza sovrastrutture. Il politically ... Leggi la notizia su ilgiornale

