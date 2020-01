Festival di Sanremo 2020: il regolamento di tutte e cinque le serate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020: comunicati i sistemi di votazione Il 4 febbraio 2020 si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2020 e i preparativi sono pressoché ultimati. La competizione canora, affidata ad Amadeus nella doppia investitura di conduttore/direttore artistico, conterà ben 10 vallette, che di volta in volta si avvicenderanno per offrire uno show sempre diverso. Nel mentre, martedì 14 gennaio è andata in scena la conferenza stampa inaugurale della kermesse, e finalmente è stato svelato il regolamento delle cinque serate. Tre organi decisionali Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 prenderanno la scena i Campioni. Ben 12 Big presenteranno i rispettivi brani al pubblico, ansiosi di scoprire cosa accadrà. A pronunciarsi ci sarà esclusivamente la Giuria Demoscopica. Largo poi alla categoria Nuove Proposte. 4 giovani avranno occasione di esibirsi, sempre ... Leggi la notizia su kontrokultura

