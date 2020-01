Ascoltare e scrivere le vite degli anziani soli diventa un’attività di volontariato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Questa è una di quelle storie che ci rendono orgogliosi del nostro Paese: a Ravenna si cercano volontari per raccontare la storia e la vita degli anziani. Il progetto, promosso dal comune, prende il nome di Io ci sono, e l’iniziativa è davvero bellissima. Tutto è iniziato non molto tempo fa quando la Compagnia dei Racconti di Castel Bolognese avere radunato diversi volontari per intervenire in maniera concreta sulla solitudine degli anziani. Sono sempre di più le persone che arrivate in età avanzata infatti si ritrovano sole e abbandonate, a volte dalle loro stesse famiglia. Il progetto prevedeva che questi volontari scrivessero le biografie dei cittadini anziani della città di Castel Bolognese. Nel territorio infatti il 6% di persone più avanti con l’età vivono in totale solitudine. Sulla scia di questa iniziativa, a Ravenna è stata istituita Io ci sono, la campagna promossa dal Comune ... Leggi la notizia su dilei

