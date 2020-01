Super Smash Bros. Ultimate, in arrivo i costumi di Cuphead, Mega Man, Rabbids ed Assassin's Creed per il vostro Mii Fighter (Di giovedì 16 gennaio 2020) Durante la diretta di oggi dedicata a Super Smash Bros. Ultimate è stato annunciato il nuovo personaggio in arrivo nel picchiaduro di Nintendo. Non si tratta di Dante come precedentemente ipotizzato (a meno che non sia tra quei sei in via di sviluppo), ma di Byleth, personaggio presente in Fire Emblem: Three Houses.Ovviamente la diretta si è incentrata anche su altre novità: tra queste una serie di bellissimi costumi per il vostro Mii Fighter. In uscita il 28 gennaio insieme a Byleth, la nuova serie di costumi Mii è esattamente ciò di cui i giocatori hanno bisogno.I costumi in arrivo sono dedicati a Cuphead, che riceverà anche un brano dell'iconico gioco, Mega Man, un costume a tema Rabbids ed uno dedicato ad Assassin's Creed. Tutti e cinque i nuovi costumi saranno disponibili alla fine di questo mese ad un prezzo di 0,80 euro ciascuno.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

