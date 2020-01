Raggi a Castel Giubileo: a inquilini assistenza con ‘Hotel Solidali’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Stamattina sono andata a Castel Giubileo dove una frana ha coinvolto una palazzina di quattro piani colpendo e rendendo inagibili alcune abitazioni. Ho voluto verificare di persona le condizioni degli undici inquilini e dello stabile. Fortunatamente nessuno di loro e’ rimasto ferito. Circa dieci persone hanno chiesto assistenza alloggiativa e grazie al protocollo ‘Hotel solidali’ che abbiamo sottoscritto nel 2017 queste famiglie gia’ da stanotte potranno avere un tetto sotto cui dormire.” “Con questo protocollo per la prima volta a Roma infatti si garantisce l’assistenza alloggiativa d’emergenza alle persone rimaste senza casa a causa di eventi straordinari non prevedibili (come crolli, incendi, allagamenti, esplosioni) che non rientrano nelle calamita’ naturali. In passato, quando accadevano questi episodi, si ... Leggi la notizia su romadailynews

