Puglia, avvistamento pantera nera, trovate orme del grosso felino, pronte gabbie da cattura e cerbottane anestetiche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giungono nuovi particolari sull’avvistamento nelle campagne pugliesi di un grosso felino. L’avvistamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri nelle campagne di San Severo in provincia di Foggia. A vedere per pochi minuti il grosso felino è stato un giovane operaio di San Severo che poi ha provveduto ad avvisare subito i Carabinieri. Sul luogo dove è avvenuto l’avvistamento si sono recati la polizia locale, i vigili del fuoco e funzionari dell’Asl. In particolare, la Polizia locale ha constatato che sul terreno DOVE è AVVENUTO L’avvistamento vi sono impronte che sono riconducibili a un grosso felino. Al momento non si sa se la pantera nera è un animale fuggito da un circo o era rinchiuso in qualche villa privata. Per la cattura dell’animale è stato allertato il dottor Bertani che più volte è intervenuto in questi casi essendo uno specialista nell’anestetizzare animali del ... Leggi la notizia su baritalianews

