Palermo. Dimesso dall’ospedale, trova l’auto scassinata e ha un malore: ricoverato, è gravissimo (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’uomo è stato ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. Era stato appena Dimesso dal reparto di oncologia. A soccorrerlo è stata una dottoressa, secondo la quale non si tratterebbe del primo caso di furti nel parcheggio dell’ospedale di Palermo. Leggi la notizia su fanpage

