Mercato Juventus, il Napoli tenta la beffa: attento Paratici (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus pensa già al futuro: i bianconeri scrivono nuovi nomi sulla lista della spesa, con la dirigenza al lavoro per assicurare a Sarri pezzi fondamentali per il suo mosaico tattico. Un club rivale prova a mettere i bastoni fra le ruote a Paratici, provando ad inserirsi nella trattativa per il campioncino della Premier League. Mercato Juve: il Napoli si inserisce per Chong Tadith Chong è uno dei prodotti del vivaio del Manchester United. Il talento dei Red Devils sembrerebbe aver attirato l’interesse della Juve, che ora vorrebbe bloccarlo in vista della prossima stagione. L’agente però avrebbe proposto il giocatore al Napoli, con la trattativa già impostata in vista di giugno. Giuntoli prova a beffare i bianconeri, Paratici avvisato sulla concorrenza azzurra. A riportarlo è Area Napoli. Leggi la notizia su juvedipendenza

