"Mamma, aiutami": bimba di 5 anni azzannata da 2 cani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Una bimba di 5 anni è stata azzannata da 2 cani di grossa taglia all'interno di un parcheggio a Isola del Liri (Frosinone). Trasportata in ospedale ha riportato ferite agli arti inferiori azzannata da due cani di grossa taglia mentre era in compagnia della Mamma. È la terribile aggressione di cui è stata vittima una bimba di appena 5 anni che, soltanto per puro miracolo, non ha avuto tragiche conseguenze. I due molossi l'hanno rincorsa nella penombra e, una volta raggiunta, l'hanno scaraventata al suolo inferendole svariate ferite al corpo della piccola. Secondo quanto riporta la testa d'informazione Ciociaria Oggi, la vicenda si è consumata attorno alle ore 18.00 di mercoledì 15 gennaio, a Isola del Liri, comune di circa 11mila abitanti in provincia di Frosinone. La bimba, originaria di Sora, era andata con la Mamma ad accompagnare il fratello di 9 anni ad ... Leggi la notizia su ilgiornale

