Lightmatter - recensione

Si è chiuso da pochissimo il primo decennio degli anni duemila, un periodo di tempo che ha segnato definitivamente la crescita e lo sviluppo del media videoludico. Alcuni giochi sono riusciti a perdurare nel tempo, a segnare un'epoca e a dettare le basi per i titoli futuri. All'interno dei puzzle game molti sono stati i titoli che hanno avuto questa fortuna e che hanno dato il via a una corrente stilistica piuttosto uniforme e delineata. Uno di questi è stato senza dubbio Portal, iconico, senza tempo e di grande ispirazione. Ispirazione che ha raggiunto anche il team di sviluppo Tunnel Vision, padre già di un altro puzzle game: See You On The Other Side. Questa volta, però, gli sviluppatori hanno voluto creare un titolo che, pur seguendo le orme dell'iconico gioco, lasciasse una propria impronta. Da questo intento è nato Lightmatter, puzzle game d'avventura in arrivo su Steam.

