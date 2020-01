Incendio all’aeroporto di Alicante: passeggeri in fuga e voli cancellati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le fiamme hanno invaso l’aeroporto di Alicante-Elche situato a El Altet: l’Incendio, scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio, ha generato il panico tra i passeggeri. Si tratta, infatti, del quinto aeroporto in Spagna per numero di passeggeri. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura intorno alle 14.30 di mercoledì propagandosi dapprima su uno dei ponti dell’area di imbarco. Circa 2.000 persone tra passeggeri e lavoratori sono stati messi in fuga, ma nessuno ha riportato ferite. Il traffico aereo è rimasto bloccato e sono stati cancellati 14 voli in partenza e 21 in arrivo. Leggi la notizia su notizie

