Vietri sul Mare si accende con gli eventi per “Sant’Antuono” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Organizzata dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, si rinnova, venerdì 17 gennaio nella cittadina che apre le porte alla Costiera amalfitana la tradizione con la vampa di Sant’Antuono. Il programma degli appuntamenti con la festa del fuoco per questa edizione si presenta particolarmente ricco. Si inizia alle 17,30 con la benedizione del fuoco, in via XXV Luglio; alle 18,00 le performance dei ceramisti, con la cottura primitiva, decorazione e modellazione, raku e hand -craft firing; alle 18,30 ritmo e folklore con il concerto de “I Via Toledo”; infine alle 19,00 degustazioni eco gastronomiche di specialità vieterei. “Si rinnova un appuntamento – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone – dedicato ai nostri ceramisti, cuore pulsante ed artistico del territorio vietrese. Anche questo il ricco calendario di ... Leggi la notizia su anteprima24

