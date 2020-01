Un centro disabili chiude e lascia per strada i suoi ospiti. Riuscite a immaginarlo? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Provate ad immaginare – è difficile, forse impossibile, lo capisco – di avere un figlio disabile che tutti i giorni frequenta un centro specializzato. Provate a pensare che questa è, nella vita di una famiglia che ha scoperto la disabilità come un tremendo terremoto che distrugge tutta la propria vita, una condizione quotidiana e in qualche modo rassicurante. Un figlio disabile, che la scuola ha respinto o accolto con fatica, frequenta una struttura dove può scoprire un tempo più sereno. Tutti i giorni fino al suo ritorno a casa, circondato dagli affetti familiari e dalle coccole dei genitori. A questo punto sforziamoci di pensare che una mattina, una disgraziatissima giornata, nell’andare a prendere il proprio figlio ti venga mostrato un foglietto nel quale ti comunicano che, “purtroppo”, il centro non potrà più accogliere tuo figlio. Nelle 12 righe di questo orribile ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

