Tutti gli investimenti sull’auto elettrica che l’Europa deve fare se vuole tagliare le emissioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’auto elettrica è certamente una delle rivoluzioni più importati del settore automobilistico degli ultimi anni e rappresenta un campo di sperimentazione e ricerca privilegiato per le principali aziende a livello globale. Ma le città europee sono pronte ad accogliere questa trasformazione della mobilità in futuro? Secondo uno studio di dell’organizzazione ambientalista Transport & Environment (T&E), nei prossimi dieci anni ci sarà bisogno di aumentare il numero di colonnine di ricarica di oltre 15 volte, arrivando a 3 milioni di punti ricarica contro i 185mila presenti oggi. I dati sono stati calcolati sulla base del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea, che punta a raggiungere il traguardo delle emissioni zero entro il 2050. Entro il 2030, comunque, il limite di emissioni di Co2 previsto per i costruttori auto, oggi fissato a 130 grammi/chilometro, ... Leggi la notizia su wired

