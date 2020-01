Sparatoria in un liceo in Texas: morto un ragazzo di 16 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si è verificata intorno all’ora di uscita dalla scuola (le 16 circa, ora locale) una Sparatoria che ha coinvolto gli studenti di un liceo in Texas. Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco uccidendo un compagno di 16 anni. Poi, dopo una fuga durata circa 4 ore, è stato ucciso dalla Polizia con un colpo al petto. Gli agenti avrebbero trovato il ragazzo nascosto dietro a un cassonetto vicino a un supermercato delle zona. Texas, Sparatoria in un liceo Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco nel Bellaire High School, una scuola di Houston, nel Texas: nella Sparatoria è morto un compagno di 16 anni. Nonostante i tempestivi soccorsi, infatti, il ragazzino non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale. Dopo una fuga di 4 ore circa, però, anche il killer è stato ucciso con un colpo al petto sparato dalla pulizia. Si stava nascondendo dietro a un cassonetto di un vicino ... Leggi la notizia su notizie

enrica_emme : RT @emanuelecarioti: +++ ??#Usa, #Texas: #sparatoria in un #liceo; un morto; il #killer #arrestato: - enrica_emme : RT @MediasetTgcom24: Texas, sparatoria in un liceo: almeno un morto #Texas - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Texas, sparatoria in un liceo: almeno un morto #Texas -