Senatori a 25 anni ed elettori a 18: via libera della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Approvato un emendamento della maggioranza a un disegno di legge che prevede che «anche i 18enni potranno votare per il Senato e anche i 25enni potranno essere eletti Senatori». Solo Forza Italia si è astenuta Leggi la notizia su ilsole24ore

