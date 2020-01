Salvo Veneziano squalificato, parla la moglie: “Non sta bene, chiede scusa a tutte le donne” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giusy Merendino, la moglie di Salvo Veneziano, parla del suo comportamento al Grande Fratello Vip Si continua a parlare di Salvo Veneziano, ex gieffino dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da pochi giorni Veneziano è stato squalificato dal reality a causa di alcune sue frasi ritenute sessiste e violente nei confronti delle donne. Ieri la moglie dell’ex gieffino è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, dove ha parlato del comportamento del marito. La moglie di Salvo, Giusy Merendino, alla conduttrice ha detto: “Non condivido né la forma né il contenuto delle dichiarazioni di mio marito, chiedo scusa a nome suo. In realtà, io non l’ho neanche riconosciuto. Conosco benissimo mio marito, so che non è una persona violenta”. La donna non crede che il marito parlasse seriamente nella casa più spiata ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

