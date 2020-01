Salerno, padre violenta figlia quando sono soli in casa: condannato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Federico Garau Accusato di violenza sessuale aggravata su minori, il 34enne ha ricevuto ieri la condanna a 6 anni ed 8 mesi di reclusione. La difesa attende la deposizione delle motivazioni della condanna per fare eventualmente ricorso in Appello È stato condannato a 6 anni ed 8 mesi di reclusione il 34enne di Olévano sul Tusciano, comune italiano in provincia di Salerno, accusato di avere commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne. La difesa dell'imputato attende ora le motivazioni della condanna per poter eventualmente fare ricorso alla Corte di Appello. Secondo quanto dichiarato dall'accusa l'uomo, un 34enne romeno, attendeva che la compagna fosse fuori di casa per poter approfittare della ragazzina, che all'epoca aveva solo 13 anni. Terribili i racconti riferiti in aula di tribunale, in cui la ragazza ha riferito nel dettaglio l'orrore impostole dal padre, fino a ... Leggi la notizia su ilgiornale

