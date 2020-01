Previsioni meteo super affidabili, Google punta tutto sull’intelligenza artificiale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’uso dell’intelligenza artificiale, se effettuato correttamente, può migliorare qualsiasi cosa. Google ad esempio sta lavorando già da qualche tempo a un sistema di Previsioni metereologiche su base locale in grado di offrire velocità e affidabilità, grazie proprio all’uso di reti neurali basate sul deep learning o apprendimento profondo. Queste ultime sono classi di algoritmi organizzate in diversi strati, in cui ciascuno di essi svolge specifici calcoli, al fine di determinare i valori che utilizzerà poi a sua volta lo strato successivo. In questo modo è possibile elaborare un’informazione sempre più completa pur senza necessità di sfruttare conoscenze pre-esistenti. Come ha spiegato Google in un ben documentato post sul blog ufficiale, il sistema di modellazione metereologica in fase di test è infatti proprio basato su un approccio definito Physics-free, in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Previsioni meteo super affidabili, Google punta tutto sull’intelligenza artificiale) Playhitmusic -… - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #15gennaio Finalmente tornano #pioggia e #neve. ?????? Aiuteranno a ridurre la concentrazione di inquinanti e #smog nelle are… - m_freda21 : RT @wam_the: Inquinamento ad Avellino. Oggi nuovo record. E le condizioni meteo non aiutano -