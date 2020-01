LIVE Virtus Bologna-Darussafaka, EuroCup 2020 in DIRETTA: inizia il match del PalaDozza, V Nere già obbligate a vincere! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Si tratta del primo confronto in assoluto tra i neroverdi di Istanbul e le V Nere di Bologna, i due club non si sono infatti mai fronteggiati sino ad ora nelle competizioni europee. 20.25 Immagini dagli spogliatoi dai social della Segafredo Virtus Bologna: ROUND 2 #RoadToGreatness @EuroCup #TuttoUnAltroSport #LBA #FuocoNelCuore #RoadToGreatness #Virtuspride pic.twitter.com/M2aQVwqLVJ — Virtus Segafredo (@Virtusbo) January 15, 2020 20.20 Alla prima giornata la Virtus di Sasha Djordjevic è caduta nettamente alla Stark Arena di Belgrado contro il Partizan (99-81). A Istanbul invece il Darussafaka ha battuto 73-69 l’Aquila Trento. All’inizio dell’ultimo quarto la squadra di Nicola Brienza sta cedendo 40-63 ai serbi di coach Andrea Trinchieri. 20.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi la notizia su oasport

