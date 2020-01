L’annuncio di Conte: “L’Italia avrà un Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Conte: “L’Italia avrà Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” “L’Italia venerdì avrà il “Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo”. L’annuncio è arrivato su Twitter dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Al Consiglio dei Ministri nomineremo la professoressa Milena Santerini“. “Grazie al Presidente Giuseppe Conte per la nomina a coordinatrice per la lotta al l’antisemitismo in Italia“, ha twittato Santerini poco dopo. “Il 27 gennaio ricorderemo fin dove può arrivare l’odio che tutti insieme dobbiamo combattere”. Milena Santerini, docente nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S.Cuore di Milano, è stata deputata alla Camera nella scorsa legislatura nel gruppo Demos-Centro Democratico. “Ha a cuore i problemi ... Leggi la notizia su tpi

